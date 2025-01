Il Prefetto non vuole i fiorentini a Monza: Ecco il decreto che blocca la trasferta

Per i residenti a Firenze non sarà possibile acquistare biglietti per la trasferta della Fiorentina contro il Monza in programma lunedì prossimo.

La limitazione è stata stabilita dal Decreto Prefettizio n. 618 di ieri e il blocco non è solamente relativo al settore ospiti ma a tutti i settori dell'U-Power Stadium.

La squadra avrà comunque sostegno in questo match esterno perché dovrebbero giungere tifosi viola residenti in diverse località del nord Italia.