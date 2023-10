Beltran: "Sono contento che Nzola si sia sbloccato, c'è una concorrenza sana. Andremo a Napoli a imporre il nostro stile".

Intercettato anche da Dazn, Lucas Beltran ha parlato della vittoria sul Cagliari:

"Sono molto contento per la vittoria della squadra e per Nzola che ha potuto segnare il primo gol, abbiamo un grande gruppo e una grande concorrenza sana. Il Napoli? Sarà molto complicato, in uno stadio mitico e andremo a imporre il nostro sistema, la nostra identità. Come ho detto prima sono molto contento di come ci siamo espressi e di come abbiamo iniziato la stagione.

I metodi in Serie A? Cerchiamo di abituarci a cosa ci chiede l’allenatore, lo facciamo ogni giorno per mettere in campo tutto quello che vuole il mister perché questa è la sua filosofia".