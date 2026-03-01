​​

Corriere Fiorentino: non aprite quella porta!

Corriere Fiorentino

Sul Corriere Fiorentino, spazio viola a pagina 9: “Fiorentina porta aperta” e in sommario: “Con gli ultimi 4 gol subiti i viola sono saliti a 51: con una media di 1,5 a partita ora rischiano di eguagliare il record negativo di sempre”.

