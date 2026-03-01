Home / Edicola Viola Corriere Fiorentino: non aprite quella porta! Redazione / 01 March 2026, 12:25 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Sul Corriere Fiorentino, spazio viola a pagina 9: “Fiorentina porta aperta” e in sommario: “Con gli ultimi 4 gol subiti i viola sono saliti a 51: con una media di 1,5 a partita ora rischiano di eguagliare il record negativo di sempre”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate Una Fiorentina che gioca a porta spalancata: il passivo pesante di De Gea & co che flirtano con record da brividi Bonan a FN: "Fiorentina squadra con poco carattere, Fagioli è l'unico che può farla girare. De Gea ho come l'impressione che abbia staccato la spina" 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta