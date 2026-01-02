Grandi manovre in difesa: Paratici ha un sogno. Sugli esterni la scelta passa dal futuro di una pedina

La Fiorentina deve sicuramente ritrovare solidità difensiva se vuole uscire dalla crisi e dalla zona di classifica nella quale si è ritrovata perisolosamente impantanata. Diversi i nomi che la squadra mercato viola sta valutando, fra questi anche il sogno di mercato di Fabio Paratici.

Il sogno di Paratici

La Repubblica in edicola questa mattina scrive infatti che, per il reparto arretrato, il grande sogno è Dragusin del Tottenham. Paratici conosce benissimo il calciatore e vorrebbe riportarlo in Italia. Le alternative sono tutti nomi impostati in passato da Pradè: da Becao a Leite dell'Union Berlin.

Prima le cessioni

La Fiorentina però deve anche cedere quei giocatori non funzionali alla causa viola, cercando di fare il più possibile cassa.Oltre a Pablo Marì, che però porterebbe pochissimo nel salvadanaio viola, attenzione alle possibili uscite di Dodò e Parisi. La volontà del brasiliano sarà decisiva in caso di offerta, sull'esterno ex Empoli invece è forte l'interesse della Lazio.