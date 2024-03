I convocati del Torino: Juric riaccoglie il suo capitano, ma c'è comunque un'assenza in difesa

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha stilato l'elenco dei convocati per la sfida odierna contro la Fiorentina. Come già noto, non è presente in lista il nome di Perr Schuurs (fuori fino a fine stagione per la lesione del crociato).

A tornare tra i disponibili c'è Alessandro Buongiorno che partirà dal 1' minuto, come annunciato da Juric in conferenza stampa. Assente anche Lovato a causa dell'infortunio subito durante l'ultima gara. A seguire la lista dei convocati:

Torino, la lista dei convocati di Ivan Juric per la gara con la Fiorentina

Portieri: Gemello, Milinkovic Savic, Popa;

Difensori: Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Sazonov;

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci;

Attaccanti: Kabic, Okereke, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.