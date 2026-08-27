Pedullà: "Aria di disgelo tra Como e Fiorentina. Contatti imminenti per arrivare alla quadra definitiva"
Arrivano novità sul fronte Kean, a svelarle tramite un post sul proprio profilo X è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.
Nuovi contatti
La Fiorentina e il Como, scrive il noto giornalista, torneranno a parlarsi in queste ore per trovare una soluzione alla questione Moise Kean. Il giocatore è sempre più vicino a vestire la maglia dei lariani.
Le parole dell'esperto di mercato
Questo le parole dell'esperto di mercato: "Kean, aria di disgelo Como-Fiorentina. Contatti imminenti per arrivare alla quadratura definitiva
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