Tra un mese per la Fiorentina tornerà anche la Conference League. Intanto la grande favorita del torneo si rinforza sul mercato

In questo momento il diktat della Fiorentina è rilanciarsi in campionato ma, tra qualche settimana, tornerà anche la Conference League. La squadra di Palladino si è qualificata direttamente agli ottavi di finale e attende di conoscere la sua avversaria, con l'obiettivo di arrivare almeno in semifinale dove salvo sorprese incontrerebbe il Chelsea.

Chelsea, la grande favorita

I blues sono ovviamente i grandi favoriti per la vittoria della competizione, potendo contare su una rosa di qualità e soprattutto molto ampia. Nonostante delle fondamenta già decisamente importanti, però, il Chelsea non ha intenzione di stare a guardare in questo mercato.

Rinforzi dal mercato

Il centrale difensivo Chalobah è stato infatti richiamato dal prestito al Crystal Palace in seguito all'infortunio di Fofana, ma non è finita qui. Secondo The Athletic il Chelsea avrebbe intenzione di rinforzarsi ulteriormente in difesa acquistando dal Crystal Palace anche Marc Guehi. Si tratterebbe di un investimento importante ma i soldi, si sa, non sono un problema per il club inglese.