Non una maglia qualsiasi per Brescianini: il nuovo centrocampista della Fiorentina indosserà il numero di Bove
Marco Brescianini è da pochi minuti un nuovo calciatore della Fiorentina e, come da tradizione, appena arrivato ha scelto il suo numero di maglia. Un numero importante, diverso dagli altri: l'ex Atalanta infatti indosserà il 4, che era stato di Edoardo Bove nella scorsa stagione.
Una grande responsabilità
Inutile ricordare il motivo del legame tra Firenze e Bove: una bella responsabilità dunque per Brescianini, nella speranza che possa fare bene quanto il suo predecessore aveva fatto prima di quella drammatica notte contro l'Inter. Nei commenti sotto il post della Fiorentina, peraltro, spicca quello del tennista Flavio Cobolli, grandissimo amico di Bove, che lascia due emoji con la lacrimuccia.
💬 Commenti