Il portiere dell'Udinese esalta la Fiorentina: "Sta facendo risultati grazie al bel calcio di Italiano, ma non conta solo quello..."

Daniele Padelli, esperto portiere dell'Udinese, ha parlato a Radio Serie A della stagione complicata dei suoi, caduti in campionato anche contro la Fiorentina, squadra rivelazione di questo inizio:

"Di squadre forti in Serie A ce ne sono tante. La Fiorentina, per citarne una in particolare, sta raccogliendo i risultati anche grazie al bel calcio che pratica. Le big sono tutte molto forti, lo stesso Napoli si riprenderà e darà spettacolo. Poi conta sempre il campo, conta il gruppo, contano gli intenti, e pure l’entusiasmo".