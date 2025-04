In vista dell'andata delle semifinali di Conference League contro la Fiorentina, il Real Betis di Siviglia prepara la sfida. E i tifosi hanno risposto presente. In questi giorni gli abbonati avevano la possibilità di esercitare la loro prelazione: l'hanno fatto in 42.749. Un numero mai così alto nelle competizioni europee. In vista della vendita libera, il sold-out è praticamente scontato.

Mai così tanto entusiasmo nelle competizioni europee per il Betis: i numeri

Ecco il comunicato del club: “Il Real Betis ha chiuso il periodo di attivazione per la partita contro l'ACF Fiorentina di giovedì prossimo […] con 42.749 abbonamenti attivati. Questa cifra è la più alta da quando il Club ha implementato questo sistema nelle partite europee, superando le 32.948 attivazioni per la partita degli ottavi di finale di UEFA Europa League contro il Manchester United e superiore alla partita dei quarti di finale della UEFA Conference League di quest'anno contro lo Jagiellonia Bialystok (30.433). Sono stati superati anche i record per la semifinale di ritorno della Copa del Rey 2022 contro il Rayo Vallecano, con 39.806 attivazioni. Sono già aperte le vendite dei biglietti per il pubblico generale. I prezzi variano dai 35 euro (Secondo Anfiteatro di Porta Sud e Porta Nord) ai 65 euro (Primo Anfiteatro di Preferenza)”.

E intanto Bartra rinnova il contratto

Intanto, il Betis si muove per trattenere un difensore centrale. Marc Bartra ha prolungato il proprio contratto fino al 2027, come comunicato dalla società: “Real Betis Balompié e Marc Bartra hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del difensore catalano. In base a questo nuovo accordo, il capitano del Betis resterà al club verdiblanco fino al 2027”.