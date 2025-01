Santacroce: "Palladino non deve temere il Napoli, la sua Fiorentina è forte. Folorunsho ideale per i viola, Parisi deve andare a giocare"

Quest'oggi l'ex difensore di Parma e Napoli Fabiano Santacroce ha avuto modo di analizzare la sfida di questo pomeriggio tra la Fiorentina di Palladino e gli azzurri di Antonio Conte. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“Credo che Palladino sia molto sereno in vista della partita di oggi, si può vincere e perdere ma quello che conta è come si gioca in campo: la sua Fiorentina è una squadra che ha tante soluzioni nonostante gli infortuni vari che ha avuto. E’ una grande squadra, mi diverto molto a guardarla. Raffaele è stato molto bravo a cambiare il modo di giocare per sfruttare al massimo i giocatori a sua disposizione. Prediligeva una difesa a tre ma poi, guardando cosa aveva in rosa, è stato molto bravo a cambiare. Sono molto felice delle grandi doti di allenatore che sta dimostrando di avere”.

“La Fiorentina può far male al Napoli anche se ha pochi punti deboli”

Qualche parola sulla partita di oggi: “La Fiorentina ha tutte le cose per poter fermare questo Napoli. I viola sono molto pericolosi con le veloci verticalizzazioni, riuscendo a servire velocemente l’attaccante che quest’anno ha. Questa squadra ha tutto per far male al Napoli. La squadra di Conte dovrà cambiare qualcosa in attacco a causa degli infortuni, sono curioso di capire cosa s’inventerà il tecnico. Un punto debole del Napoli? Non ne vedo sinceramente, anche perche è un squadra che si difende molto bene: quest’anno ha dimostrato di concedere pochissimo. La Fiorentina dovrò essere brava ad aprire la partite subito: chi farà il primo gol avrà tanto da dire durante la partita. Se fai gol al Napoli, loro faranno di tutto per riprendere il risultato concedendo sicuramente qualcosa”.

“Folorunsho profilo ideale per la Fiorentina di Palladino”

Un parere anche su Folorunsho: “E’ un giocatore che a me piace molto. Purtroppo è chiuso a Napoli, perche ha tanti compagni forti nel suo ruolo. E’ un centrocampista che ha fisico e corre molto, oltre ad avere un buon tiro e una ottima fase offensiva. Può essere un buon innesto per questa Fiorentina”.

“Fossi Parisi chiederei il prestito: deve tornare a giocare”

Ha poi concluso parlando di Parisi: “Fossi in lui considererei l’idea di andare via in prestito. Giocare è l cosa che ti migliora di piu, e credo che a lui serva questo. E’ un ragazzo che mi piace moltssimo, ma per migliorare deve tornare a mettere minuti nelle gambe. Se ci fosse la possibilità di andare in prestito fossi in lui ci andrei”.