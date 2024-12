Da poco terminata Lecce-Lazio, anticipo del sabato sera di Serie A. I biancocelesti trionfano al Via del Mare per 1-2, con i giallorossi padroni di casa in dieci da metà partita dopo l'espulsione diretta di Guilbert.

Il francese ha causato anche il rigore poi segnato da Castellanos, allo scadere del primo tempo. Contro ogni pronostico poi il Lecce ha pareggiato nella ripresa con il Tete Morente, ma all'87esimo è arrivato il gol di Marusic a spegnere le speranze del Lecce, che nel finale ha sfiorato il pareggio con la traversa di Kaba. La Lazio sale a +3 sulla Fiorentina (che ha una partita in meno e una da recuperare).

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Atalanta 37, Inter *34, Lazio 34, Fiorentina *31, Juventus 28, Bologna* 28, Milan * 26, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Genoa 16, Roma 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare