Piccinetti: "Dzeko meglio di Immobile. Pioli ha chiesto garanzie, la Fiorentina si rinforzerà in tutti i ruoli"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha detto la sua a Lady Radio su Edin Dzeko: “Questi primi giorni di mercato ci fanno capire che le società sono intenzionate a prendere calciatori avanti con l'età, ma che sanno giocare a calcio. Non voglio nemmeno pensare che Dzeko sia stato preso per sostituire Kean, non avrebbe senso. Il calciatore è straordinario, un attaccante vero, forte nel gioco aereo e tecnicamente, poi chiaramente le valutazioni andranno fatte dopo averlo visto in campo per qualche mese. Lo preferisco comunque a Immobile, mi sembra un profilo più funzionale al gioco della squadra”.

“Pioli è sinonimo di garanzie”

Poi ha aggiunto: “Pioli è l'allenatore che fa al caso della Fiorentina, se ha accettato di tornare vuol dire che la società ha voglia di crescere. Pioli ci dà delle garanzie, non è venuto qui per allenare una squadra più debole dell'anno scorso. Pioli le linee guida le ha già dettate, sono sicuro che la Fiorentina si rinforzerà in tutti i ruoli”.