L'ex Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato di alcuni singoli a Lady Radio. Queste le sue parole: "Se la Fiorentina prima o poi si troverà a scegliere tra Parisi e Biraghi credo che valuterà il fatto che il capitano viola sia ormai sulla via del tramonto. Visto anche quanto è stato pagato Parisi, credo che alla fine sceglieranno lui. Biraghi può fare spogliatoio, può avere legame con i tifosi… Ormai gioca poco.

Ikoné? E' un giocatore tipo Kouamé, ma meno operaio. Ha dei colpi più delicati ma poi si perde in una goccia d'acqua. La concorrenza fa bene a tutti. Se devo comprare una mezza calzetta per fare il vice Kean sto senza. Prenderei un giocatore simile a lui, andrebbe bene. Kouamé? Le parole di Empoli spesso si dicono nello spogliatoio. Poi bisogna vedere se quelle parole era farina del suo sacco o no. Il rinnovo al ribasso? E' la dimostrazione che vuole stare qui, sente fiducia e sta bene alla Fiorentina".