Pin: "Kouamé? Deve emulare quello che ha fatto Beltran dopo Lecce. Parisi esterno alto lo vedo bene, poi dipenderà da lui"

L'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla partita di stasera in Conference League contro l'APOEL Nicosia. Queste le sue parole: "Kouamé? Magari non è al top, ma uno che gioca in Serie A non può essere ‘limitato’. Questa Fiorentina ha recuperato tanti giocatori, basta vedere Beltran. Tutti quelli che hanno reso meno, vedi Kouamé, devono emulare quello che ha fatto l'argentino, che prima di Lecce era un po' perso. In questo momento la Fiorentina ha uno spogliatoio equilibrato, anche chi non gioca fa la sua parte.

C'è una bella alchimia che va mantenuta. Poi da qui a gennaio possono succedere tante cose, capire se c'è qualche scontento. Se esce qualcuno si dovrà rimpiazzare. La Fiorentina avrà anche la partita di Empoli per capire cosa ne sarà anche della Coppa Italia. Parisi esterno alto? Lo vedo più come esterno che come difensore, quindi ci può stare. Poi dipende da lui e che considerazione ha Palladino su di lui".