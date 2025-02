La Nazione: La scelta più complicata per la Fiorentina

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Completamente occupata da: “La scelta più complicata Beltran si rivede numero 9 Zaniolo-Caprini scaldatevi Il dopo Moise? E' un rebus”. Sottotitolo: “Lucas può tornare (a termine) centravanti. L'ex giallorosso e il flop con il Como”.

Pagina 5

Qui leggiamo in taglio alto: “Kean, esami (bis) ok: obiettivo Conference”. In taglio medio: “Corvino e Mencucci Il ‘nemico’ fatto in casa”. Di spalla il commento: “Condannato a vincere, Palladino tocca a te”.