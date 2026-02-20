Fazzini ubriaca i polacchi, Mandragora fa calare ancora di più il gelo su Białystok. E ora questa Fiorentina va riproposta
La Fiorentina formula “prevalenza al campionato” ottiene una vittoria sonante che permetterà di riproporla nella gara di ritorno, così da risparmiare la maggior parte dei titolari. Vanoli azzecca le scelte di chi mandare in campo e chi tenere fuori.
Su un campo butterato dalla varicella, la Fiorentina allestisce un primo tempo di attesa, lasciando sfogare il Jagiellonia. Niente brividi, tranne quelli offerti dalla temperatura glaciale. Ripresa di progressiva presa in mano della partita fino al gol di Ranieri, che apre le porte alla sonante vittoria. Nell’unico vero pericolo per Lezzerini, ci pensa il palo a risolvere la questione. Parafrasando Napoleone che parlava di generali, meglio un portiere fortunato che uno bravo. Ora il derby col Pisa. Niente docce fredde, please.
Ranieri – 7 – Zuccata-gol che sblocca la partita e la squadra (grazie anche alla papera del portiere). Tiene con diligenza posizione e avversari.
Mandragora – 7 – Una parabola su punizione che gela il pubblico polacco più del -8 indicato dal termometro.
Fazzini – 7 – Assist per il gol di Ranieri. Serpentine ubriacanti che creano scompiglio tra gli avversari.
