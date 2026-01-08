​​

header logo

Ferrara: "Difficile capire un primo tempo senza niente che assomigliasse a un gioco. Una sfida psichedelica, ma la Fiorentina è viva"

Redazione /
Benedetto Ferrara

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha espresso sul quotidiano locale il suo commento al pareggio ottenuto dalla Fiorentina in casa della Lazio

“Sfida psichedelica”

“Difficile giudicare questa sfida psichedelica - ha scritto - Più facile dire che la Fiorentina è viva, il che non è poco. Difficile anche capire un primo tempo senza niente che assomigliasse a un gioco”. 

“Vero che ti mangi le mani ma…”

Ferrara ha inoltre scritto: “Però la squadra reagisce e arriva a un soffio dalla vittoria. Vero che alla fine ti mangi le mani. Ma non perdere era cosi importante che alla fine va bene così”. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)