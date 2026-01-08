Ferrara: "Difficile capire un primo tempo senza niente che assomigliasse a un gioco. Una sfida psichedelica, ma la Fiorentina è viva"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha espresso sul quotidiano locale il suo commento al pareggio ottenuto dalla Fiorentina in casa della Lazio.

“Sfida psichedelica”

“Difficile giudicare questa sfida psichedelica - ha scritto - Più facile dire che la Fiorentina è viva, il che non è poco. Difficile anche capire un primo tempo senza niente che assomigliasse a un gioco”.

“Vero che ti mangi le mani ma…”

Ferrara ha inoltre scritto: “Però la squadra reagisce e arriva a un soffio dalla vittoria. Vero che alla fine ti mangi le mani. Ma non perdere era cosi importante che alla fine va bene così”.