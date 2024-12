L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha concesso un'intervista a Supernews, parlando del momento favorevole della Fiorentina di Palladino. Di seguito le sue parole.

“Palladino è l'allenatore rivoluzione: sta avendo un ottimo rendimento senza fenomeni in squadra”

“I due allenatori rivelazione del campionato sono senz'altro Palladino e Baroni: si parla di loro perché erano in pochi ad aspettarsi questo rendimento dalle loro squadre. Nessuno si aspettava di vederle lottare per il primo posto anche se ovviamente il campionato è ancora lungo. Sono i due allenatori che hanno dimostrato più coraggio, si fanno rispettare dai propri calciatori e questo si rispecchia nel loro comportamento in campo: hanno sempre soluzioni per adattarsi alle situazioni di gioco. E tutto questo senza avere ”fenomeni" in squadra: hanno una condizione psicofisica invidiabile, non le escludo dalla lotta scudetto".

“Coppa Italia? Obiettivo fallito dai viola”

“La Coppa Italia è un obiettivo fallito, perché la Fiorentina vuole sempre fare bella figura in questa competizione, ma sappiamo che giocavano con la testa altrove, sembravano ancora un po' sotto shock. Come per la situazione di Joe Barone, sono casi in cui ti trovi compromesso a livello psicologico e sono condizioni che ti porti dietro per un po'. Contro l'Empoli si è percepita questa cosa”.

“La Fiorentina non si deve porre limiti: ha i presupposti per puntare in alto”

“Qualificazione alla Champions o vittoria della Conference? Non credo che una debba escludere l'altra, perché porsi limiti? La Fiorentina ha trovato dei calciatori che stanno migliorando la qualità della rosa, ci sono i presupposti per puntare in alto. Poi si vedrà a marzo: lì conterà la posizione in campionato e l'eliminazione diretta europea, ma direi che l'obiettivo della Conference sia primario visto lo scotto delle due finali consecutive perse in Europa. Comunque, da quanto si è visto, penso che questa rosa possa affrontare discretamente il calendario fitto. E poi, a gennaio, Commisso non ha escluso investimenti, anzi…"