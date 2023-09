Non arrivano buone notizie per i tifosi viola in vista dell'esordio in Conference della Fiorentina a Genk

Sarà Genk-Fiorentina la partita inaugurale della Conference League 2023-24 della squadra di Italiano. I viola, infatti, voleranno in Belgio per la prima gara del girone F, in programma giovedì 21 settembre alle ore 18.45.

La gara, purtroppo, non sarà trasmessa in chiaro su TV8, che sarà impegnata nella diretta del match tra Atalanta e Rakow di Europa League. La partita della Fiorentina, dunque, sarà visibile in diretta su Sky e DAZN. In alternativa, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta scritta del match sul proprio sito.

https://www.fiorentinanews.com/news/305584311a814/pagliari-theate-giocatore-straordinario-so-che-lo-voleva-la-fiorentina-ma-in-francia-lo-hanno-preso-a-20-milioni