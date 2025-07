Il punto sul mercato: Sohm, a 15 si può chiudere. Piace un attaccante del Sassuolo, scambio con Beltran?

Dopo la prima amichevole stagionale, la Fiorentina è tornata sul mercato, con i nomi caldi delle ultime ore che si sono affacciati alla finestra. Parliamo del regista, dove le trattative sono in corso per Sohm del Parma: i viola offrono una cifra sui 12-13 milioni compresi i bonus. Il club emiliano, che inizialmente aveva chiesto una cifra intorno ai 18, ha abbassato le richieste e potrebbe “accontentarsi” di 15. Si tratta. Così come continuano i contatti con i procuratori di Kessié; tuttavia, si tratta di un affare più difficile rispetto allo svizzero.

Dal rinnovo di Mandragora al nuovo profilo per l'attacco

Per Mandragora, invece, la questione è relativa al prolungamento fino al 2029, con o senza opzione per il 2030? I profili visionati per il centrocampo non si esauriscono qui, con Asllani sempre in orbita viola. Spostandoci in attacco, c'è una nuova fiamma per rinforzare il reparto. Parliamo di Cristian Volpato, classe 2003, che dovrebbe lasciare il Sassuolo. Per quanto riguarda i costi, non bassissimi, si parte da una richiesta di 15 milioni di euro. Volpato è un trequartista che può allargarsi anche sulla fascia destra, e attenzione al possibile inserimento di Beltran nella trattativa. L'argentino ex River piace infatti al club neroverde.

Valentini, ecco le cifre della cessione

Infine, parliamo della cessione di Valentini. La formula dell'affare è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni, ma la novità è che nel contratto è presente la percentuale del 50% a favore della Fiorentina sulla possibile futura cessione del giocatore in caso di riscatto da parte del Verona.