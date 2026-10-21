Una serie positiva della Fiorentina con il prossimo arbitro. Fu lui a battezzare la prima vittoria viola (a dicembre) nella scorsa stagione

La partita tra Inter e Fiorentina, in programma domenica prossima a San Siro, con inizio alle ore 12.30 sarà diretta da Maurizio Mariani, nato a Roma ma della sezione di Aprilia.

I precedenti della Fiorentina

Con lui sono generalmente favorevoli alla formazione viola: su 19 partite totali dirette dal fischietto romano, il bilancio complessivo è di 11 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Serie positiva

La Fiorentina è in serie positiva con lui da quattro partite (tre vittorie e un pareggio) e la scorsa stagione ha fatto en plein con il fischietto : due vittorie su due gare con Pisa e Udinese. Quest'ultima, una gara caratterizzata dall'espulsione del portiere bianconero Okoye nei primissimi minuti del match. Ricordiamo anche che il successo contro i friulani fu il primo assoluto ottenuto dai gigliati la scorsa stagione e parliamo di una sfida giocata addirittura il 21 dicembre 2025.

L'ultimo KO

L'ultima sconfitta con Mariani risale al 16 gennaio 2023, ovvero Roma-Fiorentina 2-0. Anche in quel caso vi fu un'espulsione a incidere sul match, quella del viola Dodo.