E se Okoye non ci fosse stato? Non avrebbe fatto differenza. Lo zero che fa più male

Se Maduka Okoye, portiere dell'Udinese non fosse sceso in campo, se ne sarebbe accorto qualcuno? La risposta è semplice: no, perché la Fiorentina, durante la partita contro i friulani, non è mai riuscita ad inquadrare la porta avversaria.

Zero tiri

Zero tiri nello specchio per i viola nei novanti minuti (più recupero) della sfida giocata alla Bluenergy Arena. Uno zero che fa malissimo, difficile da digerire specie se parliamo di una squadra, quella gigliata, che avrebbe dovuto avere la determinazione per andare a prendersi il risultato ad ogni costo.

29 settembre 2024

L'ultima volta che era accaduta una cosa del genere? Di tempo ne è passato diverso perché parliamo della sfida contro l'Empoli del 29 settembre 2024. In quell'occasione però la squadra riuscì a tornare almeno a casa con un punto (0-0 il risultato finale).