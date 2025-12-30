Viola Confusion - Okoye era un complice, la Fiorentina è su Scherzi a Parte con tanto di jingle

Su Instagram tra i vari meme antiviola di questi ultimi sciagurati tempi, impazza un reel in stile “Scherzi a parte” su Fiorentina-Udinese di due domeniche fa in cui lo sfottò recita: “Abbiamo fatto credere alla Fiorentina che poteva ancora salvarsi, Okoye è un nostro complice”. A seguire le immagini del 5 a 1 rifilato ai bianconeri di Runjaic sul prato del Franchi accompagnati dalla sigla del celeberrimo show targato Mediaset.

Record negativo assoluto della Fiorentina

Poi è arrivato il Parma che al Tardini ha riportato tutta la banda Vanoli mestamente sulla terra. È bastato un golletto di Sorensen, media Fantavoto 6,04 per la cronaca, agevolato dalla solita amnesia difensiva viola e, nonostante una prestazione tutto sommato decente per lunghi tratti del match, Kean e soci hanno collezionato la decima sconfitta stagionale su quindici partite disputate. Record negativo assoluto della storia della Fiorentina a questo punto del campionato.

Fin qui niente di nuovo, purtroppo, in questa seconda parte del 2025, annata in cui qualche soddisfazione la squadra gigliata se l’era pur tolta sotto la gestione Palladino. Che balorda nostalgia dei tanti big match vinti lo scorso campionato…Ai viola non resta che cantare i Meganoidi: Aspetterò il momento per un migliore slancio.

In attesa dell’arrivo del nuovo direttore dell’area tecnica, Paratici, che giunge a Firenze con una pressione quasi biblica sulle spalle, la Fiorentina si appresta ad ammirare i botti di Capodanno da ultima in classifica. Preceduta dal Pisa. Va bene Scherzi a Parte, ma così è oggettivamente troppo crudele.

Playlist Sfogo-Karaoke della settimana utile anche per fare bella figura il cenone di Capodanno

Balorda Nostalgia – Olly

Ricominciamo – Adriano Pappalardo

Non amarmi – Aleandro Baldi e Francesca Alotta

Vaffanculo – Marco Masini

Sere nere – Tiziano Ferro

Tutti i miei sbagli – SubsOnica

Zeta Reticoli – Meganoidi

Little by little – Oasis