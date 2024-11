Colpani: "Kean ha trovato l'ambiente giusto, ma siamo a un punto dal Napoli per tante cose..."

La Fiorentina che vola ha il volto anche di Moise Kean, che sta segnando a raffica e sta trascinando la squadra con i suoi gol.

Del centravanti viola parla il trequartista, Andrea Colpani, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Che giocatore è? Lo dicono i numeri, non io. È fortissimo. E qui ha trovato l'ambiente giusto in tutti i sensi”.

Però la Fiorentina è a un punto dal Napoli non solo per il suo centravanti, ma “grazie a tante cose - ribatte Colpani - l'equilibrio, il modulo che funziona, soprattutto grazie alla mentalità che prevale sulla tattica. Abbiamo trovato la quadra. Cerchiamo di non prendere gol e l'occasione prima o poi arriva”.