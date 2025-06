Anche la Fiorentina chiede informazioni per una punta della Roma: la concorrenza dalla Russia mette sul piatto 20 milioni

La girandola di prestiti scaduti implica un rientro in massa dei giocatori alla propria casa base: non fa eccezione Tammy Abraham, che dopo il prestito al Milan è tornato a Roma, anche se sembrerebbe essere solo di passaggio.

Per una serie di motivi, tra i quali anche il bisogno di rispettare il fair play finanziario, la Roma ha bisogno disperato di vendere: Abraham, in questo senso, è l'indiziato numero uno. Lo Zenit ha recapitato un'offerta ufficiale da 20 milioni di euro ma, come raccolto da Asromalive.it, anche la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni tramite intermediari per l'acquisto della punta inglese ex Chelsea. Da capire quanto a fondo andrà l'interesse mostrato dalla società gigliata.