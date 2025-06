E se la Fiorentina girasse una contropartita tecnica al Genoa?

La Fiorentina pur non volendo pagare i 17 milioni di euro per il riscatto del cartellino, non vuol mollare la presa definitivamente su Albert Gudmundsson.

E così sta cercando una strada alternativa da intraprendere con l'avallo del Genoa, magari che preveda un altro anno di prestito oneroso e un riscatto ad altre cifre rispetto alle attuali.

Una contropartita tecnica?

Ma c'è anche un'altra possibilità. Su Tuttosport si legge che potrebbe pure essere inserita una contropartita tecnica da girare ai Grifoni, fra i numerosi prestiti che rientreranno per agevolare una trattativa. Fra questi ci sono: Barak, Nzola, Bianco, Valentini.

Gudmundsson vuole Firenze

Nel frattempo Gudmundsson che si trova in vacanza ad Ibiza, dopo essere stato per qualche giorno in Islanda, ha già fatto sapere che vorrebbe rimanere a Firenze.