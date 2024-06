Dopo Juventus e Atalanta, adesso anche un'altra big iscrive la seconda squadra in Serie C

Domani, venerdì 28 giugno, presso la sede della Lega Pro a Firenze, ci sarà il sorteggio del calendario di Serie C. Da questa stagione, oltre a Juve Next Gen e Atalanta U23, ci sarà anche il Milan, che ha deciso di iscrivere una propria squadra.

Le tre seconde squadre non potranno giocare nello stesso girone

Da regolamento, Juventus, Atalanta e Milan dovranno stare in tre gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B, soprattutto una nel girone C, con logiche difficoltà da lunghe trasferte e campi particolarmente caldi per ragazzi abituati al calcio giovanile.

Ipotesi retrocessione

C'è poi un’altra novità: è stata approvata l’ipotesi di retrocessione per le seconde squadre dei club di A, alla luce del rimodellamento dell’intero progetto, scrive La Gazzetta dello Sport. Il Milan ha scelto l’allenatore: sarà Daniele Bonera, nello staff di Stefano Pioli fino a maggio. La squadra sarà una stretta parente della Primavera di Abate, arrivata in finale di Youth League, con due giocatori particolarmente osservati. Camarda è il primo, Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, primo figlio di Zlatan, che dovrebbe avere un posto in squadra.