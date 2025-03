L'ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato dell'attuale linea mediana della squadra.

“Tanta qualità e Fagioli…”

"L'arrivo di Fagioli ha cambiato tutto. Mi sembra sempre più a suo agio, in campo coi compagni e nel contesto viola. Quello che ha a disposizione Palladino è un reparto con tanta qualità e molto "lungo", con ricambi in ogni posizione. Poi se recupererà anche il miglior Adli questa squadra crescerà ancora secondo me

Borja si rivede in Fagioli: “Per alcune cose ci assomigliamo. Diciamo che tra quelli in circolazione è quello più simile a me. Mi piace perché oltre ad avere tanta tecnica capisce il calcio e ha un grande controllo dei momenti della partita. La veronica fatta con la Juventus? In tanti mi hanno detto che era una giocata che potevo fare io, mi fa piacere”.

Fiorentina da Champions

Si parla molto del futuro di Kean: “Firenze gli ha dato tanto e se fosse per me lo terrei ancora qui. Poi è ovvio che con i numeri e i colpi che sta mostrando tenerlo sarà difficile, ma ho fiducia. E poi in caso di qualificazione in Europa sarebbe più facile trattenerlo…Nessuno si scandalizzerebbe a vedere la Fiorentina quarta. Sognare è gratis”.

A proposito di Champions, Borja Valero conclude così: “Rosico perché siamo arrivati tre volte quarti, in stagioni in cui solo tre squadre andavano in Champions. Mi sarebbe piaciuto giocarla a Firenze. E poi quella finale di Coppa Italia col Napoli: quante volte ho sognato di rigiocarla...”.