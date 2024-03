"Pioli fatica senza Theo: nelle ultime dieci gare, solo due vittorie senza Hernandez"

Intervenuto da Milanello, l'inviato e giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha commentato la prossima sfida del Milan, sabato sera al "Franchi" contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In particolare, ha sottolineato l'importante assenza dei rossoneri in difesa:

La statistica che “spaventa” il Milan

“Oltre agli infortunati Kjaer e Kalulu, mancherà un altro giocatore fondamentale per i rossoneri, Theo Hernandez, squalificato perchè diffidato e ammonito nell'ultima partita vinta contro il Verona. Il Milan fatica molto senza il terzino francese: pensate, nelle ultime 10 partite i rossoneri ne hanno vinte solo 2 senza Theo”.

Pioli porterà due giovani al posto di Theo

E ancora: "Per queste mancanze, soprattutto in difesa, Pioli aggregherà in prima squadra anche Simic e Bartesaghi. Il programma del Milan prevederà la partenza per Firenze alle 18.30 da Malpensa, ci sarà prima, in mattinata, la conferenza stampa di Pioli a Milanello".