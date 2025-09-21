Debacle granata, il clima a Torino è sempre più teso. E i tifosi rispondono a Cairo: "Ecco il tuo acufene"

Primo tempo disastroso per il Torino che, nello stesso stadio in cui meno di un mese fa fermava la Fiorentina sullo 0-0, sta invece capitombolando davanti all'Atalanta, che gli ha rifilato tre gol nel giro di 8 minuti.

Il clima teso

I tifosi, già precedentemente coinvolti in una lunga contestazione verso il presidente Cairo, hanno nuovamente infuocato le proteste: complici alcune dichiarazioni proprio del patron granata che, parlando del clima infelice attorno a lui e alla squadra, avrebbe risposto che quello che gli arriva dai tifosi è “ormai come acufene, non ci faccio più caso”.

La risposta della Maratona

L'acufene, per definizione medica, è la costante percezione di un rumore ‘di sottofondo’ udito solo da chi ne soffre: per cui, un modo di Cairo di sminuire la protesta. E i tifosi granata gli hanno risposto a tono: esposto uno striscione in Maratona con scritto “Ecco il tuo acufene”.