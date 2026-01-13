L’ex calciatore viola Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, toccando vari temi dopo la gara col Milan, dal campo ad alcuni singoli.

‘La squadra sta dando continuità, e adesso…’

“La Fiorentina gioca sempre meglio il secondo tempo rispetto al primo. Oggi a differenza della partita con la Lazio nel primo tempo non è andata male, ma molto meglio nella ripresa, in cui è uscita: ciò significa che prima stava male anche fisicamente, e che Vanoli è riuscito a trovare la soluzione giusta sotto l’aspetto tattico. Con questa disposizione in campo i giocatori danno il meglio di loro, la Fiorentina è un’altra squadra. Serviva continuità e la squadra la sta dando, nella lotta salvezza occorre anche raccattare il punticino”.

‘Vanoli ha trovato equilibrio, Solomon meglio di Brescianini’

“La testa non è un interruttore, quella dei giocatori viola è migliorata perché hanno trovato delle certezze. Vanoli ha battezzato una squadra e trovato l’equilibrio giusto, poi valuta i cambi a seconda della situazione. La Fiorentina è sulla strada giusta, anche se non ancora completamente guarita. Continuando così, si potranno risolvere sempre più problemi. Gudmundsson ha giocato una buona partita ma nei momenti culminanti, quando doveva prendere una decisione giusta, l’ha sbagliata, e un giocatore come lui deve fare meglio. Solomon mi è piaciuto più di Brescianini.