Pioli lo ha allenato al ChievoVerona e ne conserva un gran bel ricordo Simone Bentivoglio, ex centrocampista che ha parlato oggi a Radio Bruno dell'allenatore in procinto di tornare sulla panchina della Fiorentina.

"Pioli è una bellissima persona, i suoi allenamenti erano molto divertenti e coinvolgenti. Ci siamo trovati benissimo con lui, adesso sono passati degli anni ma ha vinto uno Scudetto ed ottenuto grandi risultati, crescendo ulteriormente sotto il profilo tecnico. Passare dalla lotta salvezza ad altri obiettivi necessita un'evoluzione, che va di pari passo col livello dei calciatori. Certamente dei meriti li hanno anche le società in cui ha potuto lavorare".

‘Serve gestire bene la pressione che la fame di vittorie di Firenze ti mette’

“A Firenze c'è un amore viscerale per la Fiorentina e non è facile ottenere risultati importanti ed avere sempre il consenso della piazza. Chiunque vorrebbe farne parte ma è una piazza che ha fame di calcio e di vittorie e serve trovare il giusto equilibrio, cosa non semplice. C'è grande pressione e questo non va sottovalutato, i giocatori rischiano di bruciare energie che poi servono in campo, un allenatore deve essere bravo anche in questa gestione”.

‘Stupito dall’addio di Palladino, ha ottenuto ottimi risultati'

“Conosco benissimo Palladino dai tempi della Juventus. Ha ottenuto ottimi risultati alla Fiorentina e non mi aspettavo quanto accaduto dopo il rinnovo del contratto a maggior ragione. Ha stupito tutti. La Fiorentina nel giro di una settimana si è giocata possibilità di lottare per la Champions e finale di Conference, è incredibile come nel calcio basti pochi a cambiare gli equilibri”.