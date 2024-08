Palladino sogna una mediana a stelle e strisce. La Juventus deve vendere McKennie, ma il passare del tempo potrebbe portare uno sconto per le pretendenti

L'esubero in casa Juventus si chiama Weston McKennie. Palladino sogna una mediana tutta statunitense con Tessmann e il giocatore bianconero, che è fuori dal progetto di Thiago Motta. Per il giocatore texano sono arrivate alcune proposte dalla Turchia, contatti con squadre americane, ma l'unica vera squadra al momento in corsa è la Fiorentina.

Come riporta calciomercato.com, i viola però vogliono investire non più di 5 milioni di euro su un giocatore il cui contratto scadrà tra 11 mesi. Una cifra che è esattamente la metà di quanto chiede Giuntoli. Il direttore bianconero vuole tenere duro almeno fino al fine settimana con la speranza di avere più carte da giocare. In caso contrario sarà costretto a cambiare strategia andando incontro ai desideri della Fiorentina, concedendo uno sconto.