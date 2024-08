Tessmann sempre più vicino alla Fiorentina, si limano gli ultimi dettagli. Ecco quando si chiude con il Venezia

Come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta per chiudere con il Venezia per il passaggio di Tessmann in viola. Gli uomini di mercato gigliati sono al lavoro con la dirigenza dei lagunari e con l'entourage del giocatore per limare gli ultimi dettagli.

La possibile chiusura definitiva dell'affare potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Potrebbe essere dunque lo statunitense il primo vero rinforzo per Palladino a centrocampo, per una cifra già concordata intorno ai 6 milioni.