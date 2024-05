Stasera si gioca l'andata della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Bruges. Ma il sindaco della città belga, Dirk De Fauw, è già preoccupato per il ritorno: "Questa partita è considerata una partita di calcio ad alto rischio", ha detto.

In particolare De Fauw teme che i tifosi viola possano rendersi protagonisti di episodi negativi: “C'è da aspettarsi che saranno presenti in strada. La Fiorentina è nota per i suoi tifosi e a loro piace lasciare tracce della loro presenza nella città che visitano".

Il settore ospiti dello stadio di Bruges sarà completamente esaurito con 1500 tifosi viola presenti: “Chiediamo a tutti i commercianti del centro cittadino di essere particolarmente vigili in questo giorno. Vi chiediamo di segnalare immediatamente situazioni sospette alla polizia locale”.