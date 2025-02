L'ex difensore dell'Hellas Verona Fabrizio Cacciatore ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi sul momento della squadra scaligera per poi spaziare ampiamente sulla Fiorentina.

‘Fiorentina favorita col Verona, ma sarà una gara difficile’

“Gara difficile e delicata per il Verona, che darà tutto per arrivare a far punti anche contro un avversario complicato come la Fiorentina. L'organico viola è importante, al di là del passo falso col Como, a cui vanno dati meriti e la cui classifica non rispecchia il lavoro fatto. La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito già contro il Verona, è favorita anche se la gara sarà difficile. Kean è un leader in campo per la Fiorentina, può risolvere la partita in qualsiasi momento e la squadra lo sa. La rosa viola però ha alternative importanti, anche se ovviamente non averlo come col Como toglie certezze”.

‘Dodô e Gosens possono giocare sia da terzini che da quinti’

“Gosens a Bergamo si è espresso nel modo migliore da quinto con Gasperini. Fece record di gol, certamente quella posizione gli è più congeniale ma sa adattarsi da terzino. Dodô è forte, mi piace molto, apprezzo tanto i calciatori che provano sempre a giocare e hanno proprietà di palleggio importanti. È rientrato bene dopo l'infortunio ed è importante per la Fiorentina. Può giocare sia da terzino che da quinto”.