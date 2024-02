Liverani nei guai, la Salernitana è sempre più ultima. Il Monza aggancia Napoli e Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la gara delle 18 di questo sabato di Serie A.

Salernitana-Monza finisce 0-2; è l'ennesima botta tremenda per i granata, che con l'arrivo di Liverani in panchina non sono ancora riusciti a trovare la quadra.

Primo tempo poco entusiasmante, al di là del palo colpito dall'ex Djuric in avvio di gara. Nella ripresa ci sono più occasioni per entrambe le squadre; ottimi sia Ochoa che Di Gregorio, con almeno una parata da copertina per parte. La Salernitana ci prova con spirito, ma regge fino al 78°, minuto in cui Daniel Maldini porta in vantaggio il Monza con un bel tiro a giro sul secondo palo. Pochi istanti dopo, un delizioso pallonetto di Pessina chiude i conti.

Salernitana sempre più ultima e con un solo punto raccolto nel 2024. Bene il Monza, che riaccende anche qualche speranza europea: agganciate Napoli e Torino, la Fiorentina dista 2 lunghezze.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna 48, Atalanta* 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Torino 36, Napoli* 36, Monza 36, Genoa 30, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

* = una partita da recuperare