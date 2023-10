Niente Empoli per Mina, buone notizie per Christensen. E per visitare il Viola Park? I dettagli

Tempo di sosta, momento di un quadro sulla situazione della rosa viola. Come anticipato da Fiorentinanews.com negli scorsi giorni, Niccolò Pierozzi è recuperato e si allena in gruppo. Il classe 2001 fiorentino dovrebbe essere a disposizione per le prossime partite e Italiano guadagnerebbe così un'alternativa a Kayode. Vediamo come evolverà il suo processo di recupero.

Due gli infortunati, Christensen e Mina. Per il difensore colombiano serve tempo, niente Empoli. Il classe '94 ex Everton non è vicino al recupero. Il portiere danese è più avanti e nei prossimi giorni ci saranno altre valutazioni

E per visitare il Viola Park? Per adesso la società viola fa sapere che sarà aperto solo per partite Primavera e Fiorentina Femminile. L’idea in futuro è quella di aprire il centro molto più spesso, la società sta studiando come organizzare il tutto.