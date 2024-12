La Nazione: Un'occasione da prendere al volo

Tre pagine sulla Fiorentina e sull'impegno di stasera presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 5

Si apre con: “Missione viola: evita i play off L'occasione da prendere al volo Ma il Guimaraes non farà sconti”. Sottotitolo: “In palio i punti per non passare da un ulteriore doppio impegno di qualificazione alla fase successiva Formazione quasi obbligata per le defezioni di Sottil e Cataldi”.

Pagina 6

Qui leggiamo: “Palladino gioca d'anticipo Intensità e applicazione per tornare a ‘correre’. Di spalla il resoconto della cena natalizia dei viola: ”Una serata speciale Bove il più applaudito".

Pagina 7

Sulla probabile formazione di stasera: “Gli undici da utilizzare In porta Terracciano Straordinari per Kean”.