Il passo all'indietro fatto da Palladino

“In porta partirà titolare Terracciano”. La Fiorentina e il suo tecnico, Palladino, fanno un passo indietro sulla questione portiere di coppa. E così Martinelli, che avevamo visto tra i pali nell'ultima uscita europea contro il Lask ritorna in panchina per far posto all'esperto estremo difensore di San Felice a Cancello.

Evidentemente per questa gara, che è l'ultima della prima fase, l'allenatore vuol mettere in campo elementi d'esperienza anche perché c'è da conquistare ancora un posto tra i primi otto (che saltano il turno di play off e si ripresentano a marzo in Conference) e possibilmente anche in seconda posizione che consentirebbe di evitare il Chelsea (che molto probabilmente finirà prima) fino alla finale.

Tanti obiettivi in una serata sola, da conseguire anche con l'apporto di Terracciano.