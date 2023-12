Attraverso una nota diffusa dal Comune di Firenze, vengono diffuse le parole del Consigliere regionale della Lega Giovanni Galli, del Segretario della Lega Firenze, Barbara Nannucci e del Capogruppo della Lega al Quartiere 2, Stefano Nencioni. Questo quanto si legge:

"Apprendiamo dalla stampa delle affermazioni del Presidente della Fiorentina in merito alla vicenda stadio: 'Resta l'amarezza, dice Commisso, che, se ci fosse stata data la possibilità, oggi forse la Fiorentina avrebbe potuto avere anche un nuovo stadio'. Ha ragione il Presidente! Oggi oltre al sogno realizzato del Viola Park a Bagno a Ripoli, si fosse seguita la volontà di Commisso saremmo davanti anche ad un altro immenso "regalo" alla città quale sarebbe stato uno Stadio Nuovo e moderno.

Invece nulla, la politica locale PD ha portato tutto in un "pantano" che ancora oggi non delinea con chiarezza il futuro per squadra, tifosi e città. Questa lentezza politica dell'amministrazione comunale sta danneggiando tutti e ci porterà a giocare forse addirittura fuori Firenze (chissà dove?) creando disagi e danni anche alle tasche dei tifosi. Il successo del Viola Park dimostra che "volere è potere". Qua a Firenze qualcuno ha voluto temporeggiare trovando altre soluzioni forse per meri "calcoli" elettorali. Adesso si parla di restyling del Franchi ma con quali tempi certi? Con quali disagi ai residenti del quartiere 2? Qualcuno vorrà prima o poi delinearci nel dettaglio lo scenario futuro o la paura della campagna elettorale rallenta ogni analisi, vero caro Sindaco Nardella...?

La Lega resterà vigile, per comprendere cosa ne sarà della vicenda stadio e della "qualità della vita" dei residenti di Campo Marte. Noi saremo trasparenti. Il Pd e Sara Funaro lo saranno altrettanto in campagna elettorale?"