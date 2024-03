Corriere Fiorentino: I manager pronti a uscire dall'ombra

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, titolo dedicato ovviamente alla scomparsa dell'ex dirigente gigliato: "Addio Barone, il dolore di Firenze". Sottotitolo: "La Fiorentina annuncia la morte del suo dg: "Siamo distrutti, ha fatto la storia della società".

Pagina 2

Grande spazio a: "Addio Barone l'ultimo viaggio al Viola Park". In taglio basso un'intervista a Prandelli che dichiara: "Con lui le cose si dicevano in faccia, a volte era anche troppo passionale. E per Rocco aveva una venerazione".

Pagina 3

Ci saranno cambiamenti interni: "Stephan e Appio, i manager pronti a uscire dall'ombra". Sottotitolo: "I possibili nuovi volti in arrivo da Mediacom".