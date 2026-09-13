Brozovic cambia campionato, ma rimane in Medioriente e si copre d'oro. Aspettava i club italiani e la Fiorentina...
Niente ritorno in Serie A per Marcelo Brozovic, centrocampista croato svincolato che era stato monitorato anche dalla Fiorentina sul mercato dei parametri zero.
Rimane in Medioriente
L'ex Inter ha firmato nelle scorse ore il contratto che lo legherà all'Al Sadd, club qatariota che gli assicurerà un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Cifre assolutamente irraggiungibili per qualsiasi club si fosse interessato a lui dall'Europa.
Il tentativo viola
Come scrive tuttomercatoweb.com, Brozovic sperava in una chiamata da un top club italiano, con una richiesta da 6 milioni a stagione per tornare in Serie A. La Fiorentina si era fermata a un'offerta di un biennale da 2,5 milioni stagionali, rispedita al mittente.
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