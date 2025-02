Tzimas? Non s'ha da fare: il greco alza il muro e rimane in Germania. Con un occhio alla Premier per giugno...

Sembrava fare sul serio la Fiorentina per Stefanos Tzimas: il greco classe 2006 che sta brillando col Norimberga in Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca), ma che è in prestito dal PAOK, aveva suscitato grande interesse e a Firenze si parlava di un'offerta importante da circa 23 milioni di euro. Il promesso vice-Kean, però, avrebbe rifiutato la destinazione.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, infatti, Tzimas avrebbe rifiutato personalmente le destinazioni più “calde” che lo avevano cercato, ossia la Fiorentina e l'Aston Villa, decidendo di rimanere in Germania fino a fine stagione. Sullo sfondo, però, ci sarebbe una trattativa col Brighton, che sta preparando l'investimento per portare il ragazzo in Premier a giugno.