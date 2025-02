Legrottaglie: "Palladino ha gestito alla grande un accanimento dei tifosi contro di lui. Fagioli mi piace, è perfetto per la Fiorentina"

Nicola Legrottaglie, ex difensore anche della Juventus, dove ha condiviso lo spogliatoio con Palladino, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno dell'allenatore della Fiorentina, affrontando poi il tema del mercato.

“Palladino ha dimostrato di avere grandi qualità da allenatore, a me piace vedere anche la qualità degli uomini nei momenti difficili e lui ha gestito una situazione complicata, con un accanimento dei tifosi contro di lui, in maniera perfetta. Lo conosco da tempo, è una persona molto sensibile ed ha dei sani principi e e valori, ma allo stesso tempo in panchina è grintoso. La Fiorentina può lanciarlo concretamente nel calcio che conta”

“Un difensore può mettersi in mostra anche semplicemente sfruttando le caratteristiche che ha e ciò che gli chiede il mister, dipende sempre da cosa gli viene richiesto e se Comuzzo si è messo così in mostra non è un caso. Da dirigente dico che una società come la Fiorentina, se vuole restare a certi livelli e non ha problemi a livello economico, dovrebbe tenerlo per sviluppare un progetto serio”

“Fagioli può coprire diversi ruoli a centrocampo, è bravo in costruzione e finalizzazione, ha le qualità giuste ma pecca un po' in dinamicità dei movimenti. Penso sia un giocatore da 3-4 gol a campionato e nella Fiorentina penso ci possa stare benissimo, anzi, penso sia lo step migliore che possa fare”