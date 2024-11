Attraverso un post sui social, l'APOEL Nicosia ha chiamato a raccolta i propri tifosi in vista della prossima partita di Conference League contro la Fiorentina in programma a Cipro giovedì prossimo alle 21. Una partita speciale per la squadra cipriota, visto che sarà anche il 98esimo anniversario dalla nascita del club. Questo quanto si legge sui social della società:

"A poche ore dal 98° compleanno della nostra squadra l'APOEL accoglie l'ACF Fiorentina, finalista della UEFA Conference League. Un grande avversario proveniente da un campionato di alto livello. Questa partita si aggiungerà alle tante altre partite europee della nostra squadra, contro i "colossi" d'Europa. È attraverso queste partite che l'APOEL è cresciuta ed è diventata la squadra cipriota più famosa in Europa e in tutto il mondo. Il momento del compleanno dà un motivo in più per ogni tifoso dell'APOEL di essere sugli spalti dello stadio, che dovrà essere pieno. Vi aspettiamo lì, perché la storia non è solo risultati e successi. È anche una dichiarazione di presenza e sostegno accanto all'idea che rappresenta ogni grande momento, attraverso dieci decenni di orgoglio e onore".