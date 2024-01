Il Milan non aiuta la Fiorentina e la Juventus contro-sorpassa le Viola di De La Fuente

Niente da fare per la Viola, il Milan si arrende alla Juventus

Dopo il poker rifilato al Napoli, la Fiorentina Femminile era seconda in classifica, in attesa del match fra Juventus e Milan. Le ragazze di De La Fuente si aspettavano un risultato positivo per mantenere la seconda piazza alle spalle della Roma, ma le rossonere non sono riuscite a stoppare le bianconere.

Terzo posto in cassaforte

Il 2-1 di Sofia Cantore, arrivato nella ripresa, ha consegnato alle ragazze di Torino altri tre punti per arrivare a quota 30 e riposizionarsi davanti alla Fiorentina (a 28 lunghezze). Comandano sempre le giallorosse, a 33 punti e con una partita da giocare. Un campionato, tuttavia, più che soddisfacente per le ragazze che la passata stagione avevano raccolto poco con Patrizia Panico.