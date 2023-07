L'appuntamento decisivo tra Fiorentina e Juventus: Si va verso la fumata bianca

Un appuntamento decisivo. E' quello che si sono dati per oggi Fiorentina e Juventus per decidere il destino di Arthur Melo.

La trattativa per il trasferimento del centrocampista brasiliano in viola va verso la fumata bianca (formula del prestito oneroso da tre milioni di euro con diritto di riscatto), anche se nel mercato mai essere sicuri fino a quando non c'è il nero su bianco.

Nell'incontro fra i club che ci sarà oggi, si cercherà di far quadrare definitivamente i conti in merito alla suddivisione dell'ingaggio, con la Juventus che dovrà accollarsi una parte dei suoi emolumenti, e sulla cifra che dovrà eventualmente versare per il riscatto la Fiorentina, che sarà vicina ai 20 milioni di euro.