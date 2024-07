Fiorentina vicina a chiudere per Thorstvedt: ballano due milioni col Sassuolo, decisivi i contatti di oggi

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sarebbe vicina a chiudere per l'arrivo di Thorstvedt dal Sassuolo. Solo un imprevisto potrebbe far saltare la trattativa che sembra ben impostata e vicina al chiudersi. Ballano due milioni scarsi tra la richiesta e l'offerta, con la possibilità di cambiare formula, che potrebbe essere prestito oneroso con diritto di riscatto.

La duttilità di Thorstvedt fa comodo a Palladino e al suo 3-4-3 da modellare sulle caratteristiche dei calciatori a disposizione (e viceversa), e per questo il contatto odierno tra Fiorentina e Sassuolo potrebbe risolvere il tutto.